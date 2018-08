Verdachte Jos Brech (55) in moordzaak Nicky Verstappen is op de vlucht

update/videoEr is een grote doorbraak in het onderzoek naar de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen. Er is een DNA-match gevonden met de 55-jarige Jos Brech uit Simpelveld. De politie ziet de man als de verdachte in de moordzaak Nicky Verstappen. De politie weet echter niet waar Brech is. Zijn familie gaf hem in april op als vermist. Dat is begin van de middag op een persconferentie bekendgemaakt.

In 1998 was Brech 35 jaar oud en woonde hij in Simpelveld. Hij was actief bij de scouting en heeft enige jaren op een peuterspeelzaal gewerkt. Ook kwam hij eerder in beeld voor een zedenfeit. Daar werd hij toen niet voor veroordeeld.



Volgens iemand die eind jaren negentig ook betrokken was bij de Limburgse scoutingwereld, was Brech in die tijd 'ontzettend actief'. Hij leidde een groep verkenners, jongens van tien tot veertien jaar.



Na 'geruchten' dat Brech twee kinderen zou hebben betast - dat zou niet bij de scouting zijn geweest - zou Brech uit Limburg zijn vertrokken. ,,Daarna heb ik nooit meer iets van hem vernomen."



De politie gaat ervan uit dat Brech nog in leven is. Mocht hij worden gepakt, dan kan hij gewoon worden veroordeeld. De moordzaak is niet verjaard. Er is al een grote zoektocht naar de man opgestart. Brech heeft volgens het Openbaar Ministerie geen enkele connectie met Nicky Verstappen. Hij heeft vorig jaar geen gehoor gegeven aan de oproep om DNA af te staan. Hij was een van de eerste 1500 geselecteerde mannen. Brech gaf via zijn familie wel aan dat te gaan doen, maar liet vervolgens niets meer van zich horen. Via het DNA-verwantschapsonderzoek, via familieleden, kon toch zijn DNA gevonden worden op het lichaam van Nicky.

Vermist

In oktober 2017 is Brech naar het buitenland vertrokken. Hij gaf later bij zijn familie aan een wandeltocht te gaan doen door de Vogezen, maar verdween vervolgens. Zijn familie heeft hem in april als vermist opgegeven. Zijn laatst bekende woonplaats is Veendam. Hij heeft geen telefoon en auto en is daardoor vaak moeilijk bereikbaar. Wel heeft hij een youtube-kanaal waarop zijn trektochten door het bos te zien zijn.

Brech hield zich bezig met zogeheten bushcraftochten waarbij mensen met weinig middelen overleven in de natuur. Brech zou beheerder zijn van een basecamp in de Franse Vogezen. De politie meldt dat Brech een ervaren bushcrafter is. ,,Dat maakt dat hij in staat is langere tijd in de natuur te overleven.''

Politie en justitie doen een beroep op het publiek om de man te vinden. Mogelijk verblijft hij in Frankrijk. Zijn laatst bekende verblijfplaats was een chalet in de Vogezen. De man staat gesignaleerd en er loopt een internationaal opsporingsbevel. De politie werkt daarbij samen met de Franse politie.

Brech is in het verleden wel al eens gehoord als getuige in de zaak Verstappen, omdat hij in het gebied is geweest waar Nicky werd vermoord. Maar Brech kwam toen niet in beeld als verdachte.

Vreemde

Volgens Peter R. de Vries, die namens de familie spreekt, vindt de familie het heel moeilijk dat Nicky de verdachte niet eens kende. ,,Dat betekent dat onze Nick nog banger moet zijn geweest en dat hij een vreemde in zijn laatste ogenblikken in de ogen heeft gekeken", heeft Nicky's moeder gezegd toen het nieuws aan hen verteld werd.

Overigens zijn er in het onderzoek nog andere DNA-sporen gevonden. De politie is op zoek naar de mensen achter die sporen. Daarom worden nog steeds mensen benaderd om DNA af te staan.

Zomerkamp

Nicky Verstappen verdween in de nacht van zondag 9 op maandag 10 augustus 1998. Hij was op zomerkamp op de Limburgse Brunssummerheide. De volgende avond werd hij dood aangetroffen in de buurt van het kamp. De dader werd nooit gevonden. Eerder was een aantal mannen in beeld als moordenaar van Nicky.

Afgelopen februari werd in de zaak een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek gestart om een mogelijke dader aan te wijzen. Van de eerste 21.500 mannen die gevraagd werden, liet 68 procent zijn wangslijm afnemen. In juni van dit jaar werd nog eens 3000 mannen gevraagd hun DNA vrijwillig af te staan.



In oktober vorig jaar werd bij 1500 mannen al DNA afgenomen. Dat ging om mannen die bekend waren met de Brunssummerheide, bijvoorbeeld omdat ze er vaak kwamen. De politie hoopte met het onderzoek een DNA-familieprofiel te krijgen. Als in het onderzoek bijvoorbeeld een broer, oom of neef in beeld zou komen, kon via hen mogelijk de man worden getraceerd wiens DNA op het lichaam van de jongen werd gevonden.

Ouders

Nicky's zus Femke riep in januari alle mannen met klem op om mee te doen aan het onderzoek: ,,Ons hele leven staat nog steeds in teken van Nicky.'' De moeder van Nicky Verstappen sprak eerder de hoop uit dat de dader zich zou melden naar aanleiding van het groots opgezette DNA-verwantschapsonderzoek. Voor de regionale omroep L1 deed Berthie Verstappen in februari een emotionele oproep: ,,Hou ons niet langer in spanning. Bespaar die mensen het werk. Ze komen toch bij je uit. Ga jezelf aangeven.''



Mark Hermanns was een van de tentgenootjes van Nicky in 1998 toen hij verdween. Ook hij hoopt dat de dader snel gevonden wordt. ,,Voor Nicky, mezelf, zijn ouders. Vroeger kwam ik altijd bij ze thuis, dat is zo gebleven. Ook nadat ze uit Heibloem waren weggegaan. Dat het leven hen in het dorp zo moeilijk is gemaakt, omdat ze met Nicky bezig bleven, vind ik vreselijk. Wat als het jouw kind was geweest? Als ik er ben, vragen ze uiteindelijk altijd: 'Heb je echt niks gezien?' Ik wou dat ik ze iets kon vertellen, ik wou dat ik wat kon zeggen", zei hij eerder in een exclusief interview met het AD.



Peter R. de Vries stond de familie bij in de zaak. Hij verstuurde vanochtend een tweet naar aanleiding van de aangekondigde doorbraak. 'Een strijd van 20 jaar... wordt toch beloond! Today is the day!'

