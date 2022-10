Verdachte in zaak van doodgereden Tamar (14) alsnog vervolgd, moeder opgelucht: ‘Hij vluchtte gewoon’

Moeder van Tamar: ‘Ik heb liefst dat alle vier de mannen worden vervolgd’

Moeder Trijntje Boes van Tamar is opgelucht aan de ene kant en aan de andere kant ‘moet je maar afwachten wat een rechter straks doet’, reageert ze telefonisch: ,,Ik ben blij dat deze beslissing is genomen en ik hoop dat ze nu doorpakken met goed en eerlijk onderzoek. Dat Tamar gewoon in de berm is gegooid en dat die mannen alle reden hadden om te vluchten, staat als een paal boven water.”

Trijntje Boes wijst er daarbij op dat uit het dossier het beeld naar voren komt dat de mannen Irakese asielzoekers waren in Duitsland en niet in Nederland hadden mogen zijn.

Moeder Trijntje spreek over ‘die mannen’ omdat er vier mannen in de auto zaten, toen Tamar werd overreden. ,,Ik zou het liefst hebben dat die allemaal worden vervolgd. Zij hebben met een of twee man Tamar opgepakt. Ze hadden alleen de pech dat in de verte mijn man al kwam aanrijden, die koplampen zie je zo boven de dijk uit schijnen, anders hadden ze haar in de sloot gegooid. Wat krom is, mag niet worden recht gepraat. Dat is vorig jaar wel gebeurd en wordt nu hopelijk hersteld.”