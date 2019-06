Verdachte in vermissingszaak Hania (12) is Amerikaan

De vermiste 12-jarige Hania is vermoedelijk in gezelschap van een Engelssprekende man. Dat meldt de politie die zich grote zorgen maakt over de veiligheid van het Rotterdamse meisje. De politie heeft recente foto's van de man gepubliceerd. Internationaal wordt naar het meisje uitgekeken.

In de nacht van donderdag op vrijdag verstuurde de politie een Amber Alert vanwege haar vermissing omdat deze urgent en zorgwekkend is. ,,We zijn heel erg bezorgd en leven in een constante nachtmerrie. Help alsjeblieft mee als u meer weet’’, zegt een nicht op Facebook. De vader van het meisje is recent overleden.

De politie krijgt vele tips binnen over de verdwijning. Deze worden nu nagetrokken. Ongeveer dertig rechercheurs werken aan de zaak. De gezochte man, die volgens bronnen rond het onderzoek uit Amerika komt, wordt ervan verdacht dat hij de 12-jarige onttrekt aan het ouderlijk gezag.

Onder meer door onderzoek te doen naar het chatcontact van het meisje is de politie hem op het spoor gekomen. Hania en de man zijn niet samen gezien of op camerabeelden gespot. Een van de foto's van de man is wel afkomstig van recente camerabeelden. De naam van de man is niet verspreid, omdat de politie hier ‘niet helemaal zeker van is’ en omdat de hoop vooral is dat mensen hem herkennen. Vooralsnog wordt alleen in Nederland gezocht.

Volledig scherm © Politie Het meisje wordt sinds donderdagmiddag vermist. Ze is rond 12.30 uur vertrokken van haar basisschool aan de Vaandrigstraat in Rotterdam-Crooswijk en zou om 15.00 uur thuis zijn, maar is daar nooit aangekomen. Ze heeft halflang donker haar, draagt een witte jurk met bloemenpatroon, een witte legging met zwart jasje, witte schoenen en heeft een roze rugzak.

De Rotterdamse leerlinge vertelde haar leerkracht dat ze een afspraak had bij de orthodontist. Uit onderzoek blijkt echter dat ze helemaal geen afspraak had. Haar familie meldde dat ze chatcontact had via een tablet, maar die chatgeschiedenis bleek te zijn gewist. ,,Alles bij elkaar zorgt ervoor dat wij ons erge zorgen maken. Het is een jong meisje, dat nooit liegt over afspraken en altijd erg stipt thuis komt’’, zegt de politie. ,,Daarom deed haar familie ook al snel een melding.’’

De politie roept ouders van vriendinnen van Hania op met hun dochter te spreken. De rechercheurs spraken al met vele klasgenoten maar ‘elk klein beetje informatie kan heel belangrijk zijn’. ,,Vraag uw kind waar Hania zou kunnen verblijven’.

Op school leven alle kinderen, ouders en leerkrachten enorm mee met Hania, zo vertelt Rolf van den Berg, bestuurder van de Talmaschool. ,,We kunnen alleen hopen en bidden voor Hania, haar moeder en familie.’’