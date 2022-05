Verdachte in proces Marengo: Ik heb gewaarschuwd voor een hele reeks moordaanslagen

Mohamed el Aissaoui zal de rechtbank deze week vragen zijn voorarrest na ruim drie jaar te schorsen. Hij ontkent al jaren met klem dat hij namens de vermoede organisatie van Ridouan Taghi bij onderwereldgeweld betrokken was en zegt in berichtenverkeer wat te hebben ‘meegepraat’. Hij benadrukt nu dat hij juist met gevaar voor eigen leven voortdurend ‘zijn nek heeft uitgestoken’ om liquidaties te voorkomen – meermaals tevergeefs.



Zonder ooit de naam van Ridouan Taghi te hebben genoemd, stelt El Aissaoui ‘puur vanwege zijn geweten en zijn geloof’ aanhoudend en overduidelijk te hebben gewaarschuwd voor op handen zijnde moordaanslagen vanuit Taghi’s hoek. Hij wist daarvan omdat hij naar eigen zeggen tegen zijn zin in een gewelddadig, crimineel milieu verzeil was geraakt. ,,Van moordplannen moet ik niets hebben. Ik zou niet kunnen leven met het idee dat ik liquidaties niet had voorkomen, terwijl ik die kans had.’’