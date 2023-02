Verdachte in Portugal aangehouden voor dood 21-jarige in Amsterdam-Noord

Voorzitter Tweede Kamer: ‘Met geen pen te beschrij­ven dat je niet veilig bent in je eigen huis’

Tweede Kamer-voorzitter Vera Bergkamp wordt stil van het 1957 pagina's tellende eindrapport over de aardgaswinning in Groningen. Het heeft te lang geduurd voor de rest van Nederland begreep wat voor impact en leed de aardbevingen veroorzaakten bij Groningers, zegt ze. ,,Het gevoel dat je niet veilig bent in eigen huis en moet vechten tegen de overheid, is met geen pen te beschrijven.” Het rapport geeft bij inwoners een ‘gevoel van erkenning’.