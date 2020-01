Verdachte in moordzaak advocaat: ‘Vreselijk wat familie is overkomen, ik ben ook vader’

De aanklager zegt bij aanvang van de zaak in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp dat er momenteel onderzoek gaande is naar meer verdachten in de moordzaak. ‘Naar verwachting zullen die worden aangehouden’, klinkt het. Ook houdt justitie er rekening mee dat de moord op advocaat Derk Wiersum eerder plaats had moeten vinden, maar dat de daders werden verrast door het feit dat Wiersum die bewuste dag de fiets nam.



B. liep tegen de lamp omdat de gebruikte auto in de gaten werd gehouden, terwijl hij instapte. Volgens B. had hij de auto slechts geleend om ‘wat vuil’ weg te brengen. Hij was niet de vaste gebruiker. Van de eigenaar, ene ‘Maantje’, heeft hij geen gegevens. Na de moord sprong B. ineens kwistig om met geld. Zo betaalde hij schulden af, stopte zijn kinderen geld toe en betaalde contact voor een auto. Toen de auto in beslag werd genomen, probeerde B. via Schiphol te vluchten naar Suriname.