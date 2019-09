‘Verdachte grote ontuchtzaak Alem moet intensief en langdurig behandeld worden’

De 46-jarige man uit Alem, die wordt verdacht van het plegen van ontucht met jonge meisjes en van het vervaardigen en downloaden van kinderporno, moet intensief en langdurig behandeld worden. En het beste is omdat via TBS met voorwaarden te doen. Tot die conclusie komen de deskundigen nadat zij de verdachte uitgebreid hebben onderzocht.

Dat bleek donderdag tijdens de eerste dag van het proces, waarvoor de rechtbank in Zutphen twee dagen heeft uitgetrokken. De afgelopen veertien maanden, sinds de aanhouding van de man op 26 juli 2018, was het Openbaar Ministerie terughoudend met informatie over deze gevoelig zaak. Op de slachtofferlijst staan 24 meisjes. De impact op het kleine dorp Alem (zo'n 600 inwoners) is dan ook groot. De man zit sinds zijn aanhouding vast.

Logeerpartijtjes

De slachtoffers zijn in verschillende groepen te verdelen. Zo zijn er meisjes die ongemerkt door de man gefotografeerd zijn, zonder dat hij ze heeft aangeraakt. Maar acht meisjes zijn ook door hem betast. En bij één meisje is hij met zijn vingers nog verder gegaan. Dit gebeurde bij hem thuis, tijdens logeerpartijtjes van zijn twee dochters. De verdachte sloeg toe als de meisjes lagen te slapen. De zaak kwam aan het licht toen een 11-jarige meisje wakker werd en thuis vertelde wat haar was overkomen.

Haar ouders seinden de politie in en die ging op 26 juli 2018 bij de man langs. In eerste instantie namen de agenten alleen zijn telefoon en computer mee. Na een eerste scan was er genoeg gevonden om hem een paar uur later aan te houden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte in die tijd nog enkele harde schijven weggemaakt. Die zijn nooit meer teruggevonden.

34.000 afbeeldingen

Het is dus onduidelijk of dat met de ruim 34.000 gevonden kinderpornografische afbeelden het dossier compleet is. De 46-jarige verdachte zegt van wel. ,,Meer is er niet", zei hij desgevraagd. De man heeft na veel verhoren uiteindelijk bekennende verklaringen afgelegd. Hij erkent ook dat hij de geslachtsdelen van zijn nichtje gefotografeerd heeft. Zij was toen nog een kleuter. Ook gaf hij aan whatsapp-contact te hebben gehad met een meisje uit het dorp dat hij kende van jeugdclub De Alemse Rakkers. Dat begon normaal, maar al snel vroeg hij haar om naaktfoto's van zichzelf te maken en te sturen.

Volgens de deskundigen heeft de man een pedofiele stoornis en heeft hij een persoonlijkheid met vermijdende trekken. Daar moet hij intensief voor behandeld worden. Tijdens de zitting bleek ook dat de echtgenote van de verdachte haar man nog steeds steunt. Het OM is ervan overtuigd dat zij niets afwist van de gebeurtenissen. Ze heeft een lange brief aan de rechtbank geschreven, waarin ze beschrijft wat dit voor haar en haar dochters allemaal betekent. De meisjes zouden zelfs bedreigd zijn.

Gesloten deuren