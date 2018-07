Verdachte brandstichting Hoge Veluwe dankzij getuige in kraag gevat

De getuige belde gisteren rond 12.40 uur een aantal vrienden van hem in de omgeving met het signalement van de 37-jarige man uit de gemeente Ede. Daardoor was de verdachte snel gevonden. Ze hebben hem opgepakt en later overgedragen aan de politie, die hem arresteerde wegens verdenking van brandstichting.



Momenteel wordt door de politie nog volop onderzoek gedaan naar de natuurbrand die gisteren ontstond ter hoogte van de Harderwijkseweg in Otterlo. Bij de brand is ongeveer 4 hectare natuurgebied verwoest.