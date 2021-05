Verdachte Amsterdamse steekpartij dinsdag voorgeleid

CORONAVIRUS LIVE | Minder dan 600 coronapa­tiën­ten op intensive cares

15:49 Op tweede pinksterdag liggen er minder dan 600 coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares. Dat is voor het eerst sinds 19 maart. Ondertussen is in de rest van de wereld het virus nog niet uitgeraasd, meldt de WHO. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.