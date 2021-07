Verdachte aanslag Peter R. de Vries is neef van kopstuk ‘moordbende’ Taghi

Verdachte aanslag Peter R. de Vries deed mee aan junior So You Think You Can Dance

16:24 ,,Ouders willen mij op het rechte pad. Maar ik ben op het dievenpad, want ik wil uit deze crisis.” De 21-jarige Delano G. uit Tiel droomde ooit van een carrière als rapper en nam in 2013 op 13-jarige leeftijd als kandidaat deel aan de televisieshow van RTL So You Think You Can Dance - The Next Generation. Nu hij wordt verdacht van de moordpoging op Peter R. de Vries krijgt hij op een andere manier landelijke bekendheid.