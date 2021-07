Verdachte aanslag Peter R. de Vries deed mee aan So You Think You Can Dance

Beelden opgedoken van inval in huis verdachte van aanslag op De Vries

9:19 MAURIK - Van de politieinval in het huis van een van de verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries zijn beelden opgedoken. Agenten in kogelwerende vesten gingen in de nacht van dinsdag op woensdag even na drie uur de woning in Maurik binnen van de 35-jarige Pool die mogelijk de schutter in zijn auto vervoerde.