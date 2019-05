Verdachte aanslag Panorama bekent deels

Het was een daverende knal, toen 21 juni 2018 het redactiegebouw van weekblad Panorama werd beschoten met een antitankwapen. De schade aan het gebouw en in de omgeving bleek groot, gewonden vielen er niet. Niet lang na deze aanslag werden Richard Z. (42), John P. (46) en Mike van den B. (26) aangehouden als verdachten.



Richard Z. is de president van de Woerdense afdeling van motorclub Caloh Wagoh. De politie had hem al in beeld: de inlichtingendienst van de politie had geheime informatie ontvangen dat Z. met een lid van Caloh Wagoh ‘iets zou gaan doen in de buurt van Sloterdijk’. Zodoende werd de telefoon van Z. uitgepeild en hield een observatieteam hem in de gaten. Maar omdat Z. die avond niet in Amsterdam was, ging de politie er vanuit dat er die avond niks zou gebeuren. Niets bleek minder waar.