Verdachte aangehouden voor moord op crimineel John Mieremet

Rechtbank stuurt in cel mishandel­de moordver­dach­te uit Almere terug naar cel

16:13 De 37-jarige Sharied S., verdacht van het doden van zijn 29-jarige vriendin, is vandaag opnieuw in de cel gezet, op last van de rechtbank in Lelystad. Het voorarrest van S. werd in februari onderbroken, onder meer omdat hij zwaar was mishandeld in het huis van bewaring. De man liep daarbij ernstig kaakletsel op.