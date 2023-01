Verdachte (18) opgepakt voor steekpartij in Bladel waarbij leeftijdsgenoot om het leven kwam

Terug naar de gijzeling in de Apple Store: ‘Na vijf uur in die kast hield ik het niet meer’

De gijzeling in de Apple Store in februari dit jaar beleefde medewerker Alex Manuputty in een krappe bezemkast. Vanuit die schuilplek hielp hij de politie en beschermde hij drie klanten. ‘Ik dacht: dit is míjn zaak, dit zijn míjn klanten.’

31 december