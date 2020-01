Verdacht pakketje met uitstekende draden bij geteisterd Joods restaurant in Amsterdam

Het pakketje is neergelegd bij het koosjer-restaurant HaCarmel. Hoeveel mensen hun huis uit moeten, is nog niet bekend. Volgens AT5 wordt bewoners die hun huis niet uit zijn gegaan via een megafoon opgeroepen hun woningen te verlaten.



De Federatief Joods Nederland heeft een foto van het verdachte pakketje op Twitter geplaatst. Er is inmiddels opgeschaald naar Grip 1, hulpdiensten moeten dan intensief samenwerken in geval van een crisis of ramp.



Mede-eigenaar Sami Bar-on trof het pakketje niet zelf aan. ,,De koosjere toezichthouder zag het pakketje om 10.00 uur vanochtend liggen. Die heeft mij onmiddellijk gebeld en toen hebben we contact opgenomen met de politie. Die was snel ter plaatse en heeft de straat afgezet.”



Daniel Bar-on, de andere eigenaar, heeft het pakketje op de camerabeelden zien liggen. ,,De zaak was nog dicht, we gaan pas om één uur open. Er waren dus nog geen gasten aanwezig. We zijn niet geschrokken, want we hebben nog geen idee wat er in het pakketje zit.” De eigenaren van HaCarmel hebben tegen het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) gezegd niet te weten waar de dreiging vandaan komt. ,,Ze krijgen mij niet bang. HaCarmel blijft altijd open.”