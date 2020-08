Verbod op gebruik stroomstoten bij hondentraining per 1 juli 2021

Nadelig voor welzijn dier

Het gebruik van stroomstootapparatuur gaat volgens minister Schouten echter samen met ‘een hoog en niet te minimaliseren risico op het veroorzaken van pijn of letsel dan wel op het benadelen van de gezondheid of het welzijn van het dier’, zowel op de korte als op de lange termijn.



Oorspronkelijk moest per 2019 al een verbod in werking treden op het gebruik van apparatuur bij dieren die stroomstoten, elektromagnetische signalen en straling kan afgeven. In dat plan, dat vooralsnog niet is uitgevoerd, werd een uitzondering gemaakt voor het trainen van bijvoorbeeld politiehonden, om gevaar voor mens of dier te voorkomen.



Die uitzondering verdwijnt nu. Want zelfs bij voldoende deskundigheid van de trainer worden de risico’s op ernstige aantasting van het welzijn van de hond niet weggenomen, aldus de bewindsvrouw. Ook is gebleken dat het goed mogelijk is honden zonder stroomstootapparatuur op te leiden.