Verbazing van kabinet is net zo kinderachtig als dat domme lied van Grapperhaus

De onnozelheid en de overmoedigheid van de versoepelingen, die eind juni van kracht werden, kwamen samen in één interview; demissionair minister Ferd Grapperhaus zong voor een televisiecamera een kinderlijk liedje over het afscheid van de mondkapjes.



In de meest recente persconferentie, op vrijdagavond, werd andermaal duidelijk – zoals de besmettingscijfers ons al een paar dagen waarschuwden – dat er helemaal geen reden is voor dat soort misplaatste en van tevoren bedachte zegedichten. Amper twee weken laten hebben we te maken met een buitengewone groei van nieuwe besmettingen, die ons aantonen dat vooral jongeren het virus oplopen.