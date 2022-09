Verbazing in motorcrosswereld over huiszoeking Jumbo-topman Van Eerd: ‘Ik viel van mijn stoel’

Het Openbaar Ministerie (OM) liet dinsdagochtend negen mensen aanhouden in een omvangrijk witwasonderzoek. De fiscale opsporingsdienst FIOD en de politie deden diverse huiszoekingen in het land, onder meer in de woning van Van Eerd in Heeswijk-Dinther. Ook zou een inval zijn gedaan in het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel. Het is niet bekend of Van Eerd is aangehouden.

Volgens het OM zijn op diverse manieren geld en goederen witgewassen, onder meer via sponsorcontracten in de motorcross-sport. Jumbo sponsort onder meer tweevoudig MXGP-wereldkampioen Herlings en diverse teams. ,,Dat gaat allemaal met facturen over de bank”, zegt de eigenaar van het in België gevestigde Nestaan Husqvarna. ,,Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Ik weet wel dat dit geen gemeengoed is in de motorsport. We wachten af wat uit het onderzoek van het OM komt en wat er nou eigenlijk gebeurd is.”

Naamgever

Jumbo is ook naamgever en sponsor van wieler- en schaatsteam Jumbo-Visma. Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen heeft een sponsordeal met de supermarktketen. Daarnaast steekt Jumbo geld in andere veelbelovende sporttalenten. Van Eerd doet zelf aan langeafstandsracen met het door hemzelf opgezette Racing Team Nederland, samen met onder anderen Giedo van der Garde en Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout.

Ook is Jumbo sponsor van de Dutch Masters of Motocross, een serie wedstrijden in Nederland.