Verbazing bij Mercedes-fanaat Pim (24) na politie-actie: ‘We waren niemand tot last’

Een onschuldige rit met vrienden door het heuvelachtige landschap van Nederland, uit passie voor de sportwagens van Mercedes. Zo kijkt een van de deelnemers terug op de stoet die afgelopen weekend door Gelderland trok en na anderhalf uur tot een abrupt einde kwam. Pim van Dooren (24) uit het Brabantse Leende baalt dat er landelijk zoveel ophef is ontstaan. ,,We waren helemaal niemand tot last, niemand heeft een bekeuring gekregen.”

De stilgelegde Mercedesstoet maakt op sociale media de tongen los. Honderden mensen buitelen over elkaar heen met wisselende standpunten over het organiseren van een dergelijke bijeenkomst. Pim is van mening dat van een mug een olifant gemaakt wordt. ,,Zelfs de agenten twijfelden over de rechtmatigheid van de staandehouding. Het laat maar eens zien dat er in Nederland veel onduidelijkheid bestaat over de wetgeving rondom corona.”

Lees ook Stoet van 25 peperdure Mercedessen aan de kant gezet door politie Lees meer

‘Fantastische wagens’

Pim nam samen met een vriend deel aan de tour. De meeste deelnemers kende hij nog maar net, maar samen deelden ze één gemeenschappelijke liefde: rondrijden in een Mercedes AMG, een peperdure sportuitvoering van het bekende automerk, die soms wel een paar ton kan kosten. ,,Volgens mij had de duurste auto van de stoet een prijskaartje van 350.000 euro. Het zijn echt fantastische wagens. Ik vond het dan ook een heel leuk idee van de initiatiefnemer om in deze tijden van corona samen te komen, zonder daarbij de regels te overtreden.”

Daar dacht de politie anders over. Volgens Pim werden ze vermoedelijk ingeseind door iemand die de bolides door een recreatiegebied zag rijden. ,,Wij wisten alleen niet dat we door zo’n gebied reden. We hadden via een app een route van punt A naar punt B van enkele honderden kilometers uitgestippeld. De man die vooraan reed bepaalde de snelheid en zorgde ervoor dat we nergens te hard reden. Daar is gewoon prima aan voldaan. Op geen enkel moment is iemand in gevaar geweest.”

‘Weinig aan de hand’

De stoet kwam vanaf de Nijmeegse Ooysedijk en draaide de Ubbergseweg op, waar twee politieauto’s de doorgang van de Mercedessen blokkeerden. In elke auto zaten maximaal twee mensen, maar desondanks mochten de bestuurders niet in een optocht verder rijden, ze moesten ieder hun eigen weg gaan. De bestuurders, afkomstig uit het hele land, besloten gehoor te geven aan de oproep van de agenten.

Sociaal wenselijk is het misschien niet in deze tijden van corona , maar de vraag is of er een wettelijke grond te verzinnen is voor het geven van een bekeuring wanneer er niet meer dan twee personen per auto aanwezig zijn. ,,De agenten zaten er zelf ook mee in hun maag”, weet Pim. ,,Ze besloten ons geen bekeuring te geven omdat ze onze dag niet wilden verpesten. Het is allemaal heel netjes en rustig afgehandeld, er was weinig aan de hand verder.”

‘Erg onverstandig’