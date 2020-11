Venlo volgeplakt met posters Zwarte Piet

Onbekenden hebben afgelopen nacht honderden posters van Zwarte Piet opgehangen in de binnenstad van Venlo. Dat meldt De Limburger. Aanleiding voor de wildplakactie is volgens de krant de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) vanmiddag.

‘Vrolijk sinterklaasfeest’, staat er in grote gele letters op de posters bij een foto van een zwarte piet. De affiches hangen onder meer in de binnenstad van Venlo en in het stadsdeel Blerick op de westoever van de Maas. De initiatiefnemers willen overduidelijk een tegengeluid laten horen in verband met de demonstratie van KOZP. Die vindt de Venlose variant Grijze Piet niet acceptabel en tolereert enkel roetveegpieten.

Het Zwarte Pieten Initiatief heeft volgens de krant een tegendemonstratie aangemeld. De extreemrechtse Nederlandse Volksunie (NVU) riep haar leden ook op naar Venlo te komen om hun stem vóór Zwarte Piet te laten horen. Op welke plekken en hoe laat die demonstraties plaatsvinden, is nog niet bekend.

Politie en gemeente hebben voorbereidingen getroffen om schermutselingen te voorkomen zoals zondag in Maastricht. Daar moest de ME ingrijpen bij een confrontatie tussen beide kampen. Burgemeester Antoin Scholten (VVD) heeft opgeroepen om rustig te blijven. „Sinterklaas is een gezellig feest voor kinderen en geen vechtfeest voor volwassenen”, aldus Scholten.

Kick Out Zwarte Piet demonstreert vandaag tevens in Eindhoven. Ook daar is door pro-Pieten opgeroepen de betoging te verstoren. De politieteams in Venlo en Eindhoven zijn in opperste staat van paraatheid.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.