Veiligheidsregio’s komen met extra plekken voor asielzoekers

Taghi kon ‘onbeperkt’ berichten sturen uit EBI, daarom werd berichten­sys­teem voor bajesklan­ten stopgezet

Het berichtensysteem eMates, waarmee gedetineerden met de buitenwereld kunnen communiceren, is door minister Weerwind (Rechtsbescherming) stilgelegd nadat het OM alarm had geslagen over grote hoeveelheden berichten die Ridouan Taghi ‘onbeperkt’ via het systeem kon versturen. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat tegen deze site. De vrees was dat Taghi via het systeem criminele activiteiten kon voortzetten.

22:37