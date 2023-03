Veiligheidsregel op crèche in gevaar door personeelsgebrek: ‘Mogen niet door ondergrens zakken’

Medewer­kers kinderop­vang krijgen er 12 procent bij

Professionals in de kinderopvang gaan er komende anderhalf jaar 11,9 procent op vooruit. Ook krijgen ze meer mogelijkheden om door te groeien én wordt het aantrekkelijker om te starten met dit werk. Uiteindelijk heeft iedere medewerker in de kinderopvang in 2024 een uurloon van boven de 14,08 euro bruto, blijkt uit het nieuw afgesloten cao-akkoord.