Veilig Verkeer Nederland pleit voor totaalverbod drugs in het verkeer

Grenswaarden

De grenswaarden bij enkelvoudig gebruik voor bijvoorbeeld amfetamine, methamfetamine, cocaïne, MDMA, MDEA en MDA ligt op 50 microgram per liter bloed, aldus Rijksoverheid.nl. Bij cannabis mag per liter bloed 3,0 microgram tetrahydrocannabinol gemeten worden. De grenswaarde bij heroïne en morfine ligt op 20 microgram morfine per liter bloed. Bij GHB mag maximaal 10 milligram per liter bloed gemeten worden.

Combinatie

Wanneer een van de bovengenoemde stoffen in combinatie met een of meer andere van deze stoffen of alcohol is gebruikt, liggen de grenswaardes anders. In dat geval geldt 25 microgram amfetamine, methamfetamine, MDMA, MDEA of MDA per liter bloed. Bij een cannabisgebruiker mag in combinatie met andere stoffen nog 1,0 microgram tetrahydrocannabinol per liter bloed gemeten worden. De grenswaarde bij heroïne en morfine ligt op 10 microgram morfine per liter bloed.

Ook de grenswaarde bij GHB, gamma butyrolacton of 1,4-butaandiol wordt gehalveerd naar 5,0 milligram GHB per liter bloed. Na het drinken van alcohol is de grenswaarde 0,2 milligram ethanol per milliliter bloed.