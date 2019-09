Veghelse magneetvisser neemt granaat mee: 50 woningen ontruimd

UpdateEen granaat die een magneetvisser uit Veghel vandaag vond en mee naar huis nam, blijkt instabiel te zijn. Daarom is op last van de politie vanavond een cirkel van 100 meter rond de woning ontruimd. De EOD maakte het explosief onschadelijk op een veiligere plek.

De bewoners van de 50 tot 60 uit voorzorg ontruimde woningen in de Parkietendonk, Sterndonk en Fazantendreef, konden omstreeks 23.30 uur weer naar huis. Volgens de politie verliep deze operatie zonder problemen. De bewoners werden opgevangen in de naburige sporthal of konden zelf naar vrienden of familie gaan.

Voortuin

De magneetvisser belde nadat duidelijk werd dat de granaat op scherp stond, zelf de politie. Die adviseerde hem om het explosief in de voortuin te leggen. Vervolgens belde hij ook bij zijn direct buurman aan. ,,Hij vertelde dat hij hem thuis had schoongemaakt”, meldde buurman Henri Demarteau terwijl hij zijn dochtertje op de arm heeft. ,,Op het moment dat duidelijk werd dat het ding echt gevaarlijk was, heeft hij de politie gewaarschuwd.”

De sfeer onder de buurtbewoners tijdens de ontruiming was gelaten. ,,Als een agent aanbelt, sta je toch wel even te kijken”, vertelt Koen Spanjers die met zijn gezin met twee kinderen naar zijn ouders is gegaan. ,,We hadden nog even de hoop dat de kinderen wel weer in slaap zouden vallen, maar ja. Zij vinden het toch wel spannend.”

