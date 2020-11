Veertig claims na schietdrama Alphen: ‘Tachtig procent gaat om shockschade’

Jongeren massaal op zoek naar alternatie­ven voor oudjaars­nacht na oproep Bruls

19 november Niet met de auto, maar de scooter naar de drive-inbioscoop. Of dansfeesten waar een negatieve coronatest verplicht is. Plannen zijn er genoeg om jongeren van de straat te houden komende jaarwisseling, na de oproep van de burgemeesters. Maar thuisblijven is het verstandigst, zegt epidemioloog Frits Rosendaal.