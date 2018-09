Veel vrouwen grijpen bij apotheek naast de pil: 'Net een derdewereldland'

Frustraties

Op een Facebookpagina voor apothekersassistenten uiten veel medewerkers van apotheken in het land hun frustraties over de lege schappen. 'Het lijkt wel een derdewereldland', schrijft de een. 'Zorgverzekeraars en Den Haag doen er zoals gewoonlijk weer niks aan', stelt een ander.



Lucas Castelijns, directeur bij pillengroothandel Mosadex, zegt in het NRC dat de eerste leverancier de merkloze pillen pas op 17 september weer kan leveren. Anderen kunnen pas in oktober weer over de brug komen. „Dat gaat het probleem niet meteen oplossen, want iedereen gaat dan díe pillen bestellen omdat de anderen nog niet leveren'', waarschuwt Castelijns.



Volgens de NOS gebeurde het in 2017 732 keer dat een geneesmiddel niet meer te koop was, dit tot grote onvrede van apothekers.



Een van de redenen van deze regelmatige tekorten is dat de prijzen hier laag zijn in vergelijking met andere landen. Daardoor is Nederland voor producenten niet aantrekkelijk en ontstaan er sneller tekorten, stelt apothekersorganisatie KNMP.