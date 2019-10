Veel vragen in Kamer over Iran en Taghi

Reconstructie Recher­cheur ontdekte martelka­mer ‘Nederland­se Dutroux’: Het was echt griezelig

12:10 Hans Smit was een van de rechercheurs die in 1980 Hagenaar Koos Hertogs als misbruiker en seriemoordenaar ontmaskerden. In de Rijswijkse Schouwburg vertelt hij binnenkort zijn verhaal. Over de martelkamer in Hertogs huis aan de Zuidwal en wat er had kunnen gebeuren als dat ene ongeruste telefoontje van een buurtbewoner er niet was geweest.