Veel vallende sterren komende week (en grote kans dat we ze kunnen zien)

De jaarlijkse sterrenregen is komende week weer te zien en dit jaar zijn extra veel vallende sterren. Tijdens het hoogtepunt, in de nacht van donderdag op vrijdag, zijn het er maar liefst 69 per uur. De weergoden lijken de Perseïden gunstig gezind met opklaringen in het vooruitzicht, meldt Weeronline.

Dat er dit jaar meer vallende sterren te zien zijn dan andere jaren heeft te maken met het licht van de maan. Op 9 augustus is het namelijk Nieuwe Maan en ook de nachten erna verlopen vrij donker. Door maanlicht zijn zwakke meteoren niet te zien, maar dat is nu nauwelijks het geval.

Vorig jaar waren er tijdens de pieknacht van de Perseïden zo’n 45 vallende sterren per uur te zien en volgend jaar zijn het er slechts 16 per uur vanwege de volle maan. ,,Wie veel vallende sterren wil zien, moet dat dus dit jaar doen en niet wachten op volgend jaar”, adviseert het weerbureau.

Hoewel de meeste vallende sterren te zien zijn op vrijdag 13 augustus, is het aantal zichtbare meteoren ook de nachten ervoor en erna groot. Zo zijn op woensdag 11 augustus ongeveer 34 vallende sterren per uur te zien en zijn het er op zondag 15 augustus ongeveer 35 per uur.

Meteorenzwerm

De populair-wetenschappelijke nieuwssite Scientias voorspelt vanwege de gunstige omstandigheden “een spektakel”. De meteoren zullen donderdagnacht met een snelheid van ruim 200.000 kilometer per uur voorbij razen, luidt het op de site. ,,Tegen het einde van de nacht, tussen 3 en 4 uur, kunnen we zo’n 70 meteoren per uur te zien, voorspelt sterrenkundige Marc van der Sluis van hemel.waarnemen.com. Ook in de nachten ervoor en erna zijn er ongeveer 50 ‘vallende sterren’ per uur zichtbaar.’’

De Perseïden zijn volgens scientias “de beroemdste meteorenzwerm” omdat de meteoren erg helder zijn. De aarde trekt elke zomer door deze zwerm. Het is een wolk van stofdeeltjes achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle. Doordat de aarde in haar baan om de zon door de puinwolk beweegt, zien wij deze meteorenzwerm ieder jaar rond dezelfde datum. De Perseïden kenmerken zich door hun helderheid en snelheid, en incidenteel nalichtende sporen. De Perseïden zijn vernoemd naar het sterrenbeeld Perseus, waar de ‘vallende sterren’ vandaan lijken te komen. Dit sterrenbeeld staat bij ons ‘s nachts hoog boven de noordoostelijke horizon, aldus de nieuwssite.

35 keer sneller dan een Boeing 747

Kometen verliezen onder invloed van straling van de zon constant stukjes steen en ijs, legt Weeronline uit. Wanneer dit ruimtestof onze atmosfeer met hoge snelheid binnendringt, op 100 kilometer hoogte, begint het steentje te gloeien. Dit komt door wrijving en het samendrukken van de lucht vóór de meteoroïde uit.

Ook wordt het pad van de vallende ster door de hoge valsnelheid elektrisch geladen. Dit proces heet ionisatie. Bij het opheffen van het ladingsverschil komt straling vrij en dat zien we als licht. Meteoroïden vliegen met ongeveer 252 000 kilometer per uur onze dampkring binnen. Dat is 315 keer sneller dan een Boeing 747 vliegt.

Wereldfoto

De Leusdense fotograaf Albert Dros slaagde er in augustus 2015 in om een wel heel spectaculaire foto te maken van de Perseïden. Die wist hij midden op de Veluwe op één foto te krijgen mét sporen van ruimtestation ISS. De foto verscheen niet alleen prominent op de voorpagina van tientallen Nederlandse nieuwssites maar ging ook de wereld over. Bekende internationale tijdschriften zoals Time Magazine, National Geographic en The Huffington Post publiceerden de unieke foto eveneens. Het aantal internetgebruikers dat zijn foto heeft gezien, loopt in de miljoenen.