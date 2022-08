Veel slachtoffers Zuidzijde woonden er pas net, nieuwe bewoners werden uitgenodigd voor barbecue

De meeste dodelijke slachtoffers van het truckdrama woonden allemaal nog maar kort in Zuidzijde. Nieuwe inwoners waren uitdrukkelijk uitgenodigd voor de jaarlijkse barbecue in de buurtschap die vanwege corona lang niet was gehouden.

Arno (62) uit Zuidzijde was geboren en getogen in Berkel en Rodenrijs en woonde sinds drie jaar in de Hoeksche Waard. Hij was werkzaam bij veilingbedrijf The Greenery en jarenlang een zeer gerespecteerd vrijwilliger bij de Berkelse voetbalclub TOGB, onder meer als bestuurder en scheidsrechter.

Diana (28) was acht maanden zwanger. De Oekraïense had het geluk gevonden bij de 41-jarige Pieter Joost, een processoperator bij een chemiebedrijf in de Rotterdamse haven. In oktober 2021 trouwden zij. Pieter Joosts moeder Joke (75) uit Goudswaard kwam ook om het leven bij de barbecue. Vader Henk raakte tijdens het ongeluk niet gewond, maar heeft in een keer een enorm verlies te verwerken.

De 32-jarige Marguerite uit Oud-Beijerland werkte bij een voedingsbedrijf in Ridderkerk en was daar health, safety & environment-manager. Een uiterst gewaardeerde collega, omschrijft een woordvoerder van het bedrijf. Krap een jaar geleden kocht zij met haar 50-jarige vriend een dijkhuis aan de Zuidzijdsedijk in Zuidzijde. Hij is vermoedelijk ook een van de dodelijke slachtoffers.

Zeven mensen raakten gewond, waaronder twee kinderen van 5 en 9 jaar. De toestand van een van de gewonden is ernstig.

