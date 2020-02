‘Veel reformatorische scholen zijn tegen homohuwelijk’

Proces Wilders gaat verder en Franse miljoenen­op­lich­ting in De Ochtend Show to go

4 februari De Haagse politie deed vorig jaar een van de allergrootste invallen in de regio ooit. Miljoenen euro’s, auto’s, wapens en drugs werden in beslag genomen. Deze week staan zeven verdachten terecht. Verslaggever Jorina Haspels is op woensdag 5 februari te gast in De Ochtend Show to go om ons hierover bij te praten. De show wordt gepresenteerd door Yora Rienstra en is vanaf 07.30 tot 09.30 live te zien in onze app en op deze site.