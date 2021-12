Veel politie rond Mediapark en Catshuis na signalen van rellen, demonstratie in IJmuiden

Op en rond het Mediapark in Hilversum en het Catshuis in Den Haag waren zondag veel agenten op de been, nadat de politie signalen had ontvangen dat groeperingen daar ‘de rechtsorde wilden verstoren’. De demonstranten trokken uiteindelijk naar IJmuiden.

De afgelopen tijd is het Mediapark vaker het toneel van demonstraties geweest. ‘De actie vandaag lijkt van een andere orde dan die van de afgelopen weken, maar veel is nog onduidelijk’, schreef de NOS zondag in een interne mail die NH Nieuws heeft ingezien. In het Catshuis, de ambtswoning van de premier, vergaderen zondagmiddag onder meer de demissionaire bewindslieden Rutte en De Jonge over de coronamaatregelen.

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om groeperingen die zich Defend noemen en op besloten platforms op sociale media oproepen naar het Mediapark te gaan. ,,De politie anticipeert daarop. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar”, aldus de woordvoerder. Hij kon niet zeggen hoeveel politie aanwezig is. Er was geen demonstratie aangemeld. Defend-groepen uit verschillende delen van het land zorgden eerder dit jaar voor rellen in Den Haag.

De politie sloot een ingang van het Mediapark af met een container, overal op het terrein stonden politiebusjes. Mensen die het terrein op wilden, werden staande gehouden en moesten zich identificeren. Ook werden hun spullen doorzocht. Soms werd ook in de kofferbak van een auto gekeken.

In Den Haag was er veel politie op Bezuidenhoutseweg en bij het Catshuis, waar vandaag een deel van het kabinet overleg voert over de coronamaatregelen.

De demonstranten verzamelden zich uiteindelijk rond 16 uur in IJmuiden. De groepen, waarvan de leden veelal in zwart gekleed gaan en een gezichtsmasker dragen, hadden vlaggen bij zich van onder meer Defend Utrecht, Defend Eindhoven en Defend Den Helder. Afgaande op beelden op social media verzamelden zich enkele tientallen mensen op een plein in de stad. Ook de ME kwam op de demonstratie af.

De Defend-groepen worden gezien als militantie anti-overheidsgroeperingen, die protesteren tegen de coronamaatregelen en het overheidsbeleid in het algemeen. Ze werden genoemd in een recent rapport van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) als groepen ‘waarbinnen vernieling, belediging, opruiing en geweld tegen de politie geaccepteerd zijn.’

