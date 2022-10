Veel opmerkelijke protesten: ‘Brave actie maakt geen indruk’

‘Poah, da's mien merk!’ Weerman Gerrit Vossers krijgt 9 jaar na viral video eindelijk zijn John Deere 6320

Wat geef je de bekende weerboer Gerrit Vossers op zijn zestigste verjaardag? Daar hoef je niet lang over te denken: een John Deere 6320 natuurlijk. Dinsdagmorgen kreeg Vossers de trekker van van Groenoord, op de rotonde in Loil waar hij in 2013 zijn bekende ‘Poah’- filmpje opnam.

