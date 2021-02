Veel minder bellers naar de politie hangen gefrustreerd op

Veel minder bellers naar de politie gooien de hoorn op de haak, omdat ze te lang in de wacht staan. Een technologisch foefje heeft verbetering gebracht in een al jaren voortslepend probleem.

Het aantal mensen dat de verbinding verbreekt bij 0900-8844 (geen spoed, wel politie) is in 2020 afgenomen met 90 procent. Omdat ze zo lang in de wacht stonden, drukten voorheen zo’n 500.000 mensen per jaar op het rode knopje. Hoewel het niet om 112-spoedmeldingen gaat, miste de politie zo toch veel belangrijke signalen.

De grote daling van het afgelopen jaar is te danken aan een technologische verbetering. De Regionale Service Centra (RSC’s) van de politie, de ‘callcenters’ achter 0900-8844, zijn nu aan elkaar gekoppeld. Dat meldt de politie in het interne vakblad Blauw. Wanneer alle telefoonlijnen van een regionaal centrum bezet zijn, wordt het telefoontje automatisch doorgeschakeld naar een centrum waar wel capaciteit is.

Half uur in de wacht

Daarmee is een jarenlang voortslepend probleem voor een groot deel opgelost. Bellers naar de politie stonden soms wel een half uur in de wacht, zo onthulde deze nieuwssite al in 2016. Van de ongeveer vijf miljoen telefoontjes per jaar werden er toen een op de tien gemist.

Door die voortdurende stortvloed aan telefoontjes was er bij de RSC’s sprake van een onmenselijke werkdruk. Belletjes naar 0900-8844 werden zo snel mogelijk afgehandeld, om de volgende beller te woord te kunnen staan. Het ziekteverzuim liep op tot 14 procent. Onder druk van de politiek werd een taskforce opgericht om de problemen aan te pakken. Technologische verbeteringen hebben uiteindelijk hun vruchten afgeworpen.

