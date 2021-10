Veel meer verdachten in beeld voor Zwijndrechtse ‘koffermoord’, onderzoek nog in volle gang

Politie heeft nauwelijks tijd om het brein achter de vergisont­voe­ring te pakken: ‘Een lastige boodschap’

De politie heeft te weinig tijd én mensen om de criminele organisaties achter het extreme geweld in de regio aan te pakken. Een hard gelag voor inwoners van de De Boezem in Alblasserdam, waar het doelwit van de aanslagen in de regio woont, zegt hun burgemeester Jaap Paans. Hij reageert daarmee op uitspraken van politiechef Fred Westerbeke in de landelijke media, die de noodklok luidde over de bezetting van de recherche.

19 oktober