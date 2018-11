Veel meer edelherten dan gedacht moeten dood in Oostvaardersplassen

In het gebied Oostvaardersplassen tussen Almere en Lelystad moeten veel meer edelherten dood dan eerder gesteld. In totaal moeten zo’n 1830 exemplaren van het evenhoevige zoogdier worden afgeschoten om het gewenste ‘evenwicht’ terug te brengen. In het natuurgebied met rietvlaktes, ruige graslanden en waterplassen leven te veel grote grazers. Eerder werd gesteld dat zo'n duizend edelherten zouden moeten worden afgeschoten.

Staatsbosbeheer heeft recentelijk met behulp van een helikopter het aantal grote grazers in het gebied geprobeerd te tellen. Naast edelherten leven in de Oostvaardersplassen ook heckrunderen en konikpaarden. Uit de telling zou zijn gebleken dat er veel meer grote grazers leven dan gedacht. Waar Staatsbosbeheer in het voorjaar uitging van zo'n 1470 edelherten, zijn er nu nu 2320 geteld. Dat heeft Staatsbosbeheer bekendgemaakt.

Afschot

Dat er te veel grote grazers rondlopen in de Oostvaardersplassen, was al eerder vastgesteld. In juli van dit jaar besloten de Provinciale Staten van Flevoland dat het aantal dieren praktisch moest worden gehalveerd. In september is vervolgens bekendgemaakt hoe dat moet gaan gebeuren. In totaal 490 edelherten mogen blijven, conform een eerder advies van een commissie onder voorzitterschap van oud-staatssecretaris Pieter van Geel. De dieren worden afgeschoten omdat er geen andere oplossing zou zijn voor het terugdringen van het aantal grote grazers.

Ook een groot aantal konikpaarden verlaat het gebied. Dat zou nodig zijn om het vogelreservaat, wat de Oostvaardersplassen van oorsprong is, te herstellen. De boventallige paarden - er mogen er 450 blijven - moeten worden gevangen en worden verhuisd naar andere landen. De heckrunderen blijven gespaard - zij mogen blijven. De populatie runderen is eerder te klein dan te groot, dus daar is ingrijpen niet aan de orde.