Veel meer drugs tussen de post gevonden: douane onderschepte 27.000 brieven

Of er ook meer post is verstuurd dan het jaar ervoor is lastig te zeggen. De douane controleerde in 2022 een stuk meer dan voorheen.

Verder concludeert de douane dat er afgelopen jaar meer cocaïne in het buitenland in beslag werd genomen die bedoeld was voor Nederland. In 2022 ontdekte Zuid-Amerikaanse douane- en politiediensten bijna 110 ton, terwijl het in 2021 41 ton betrof. Bij deze vorm van smokkel valt op dat de de drugs vaker tussen de legale lading wordt vervoerd en niet meer wordt verwerkt in producten of de verpakking.