Veel jubelcijfers over corona: voor eerst in bijna jaar géén nieuwe ic-opname; besmettingen dalen verder

Geen enkele coronapatiënt hoefde in de afgelopen 24 uur te worden opgenomen op een intensive care. Dit is voor het eerst in bijna een jaar. Ook de wekelijkse RIVM-cijfers tonen veel jubelcijfers. In de afgelopen week zijn er 26 procent minder positieve coronatesten gemeld dan in de week ervoor.

Volgens de gegevens van Stichting NICE, die gegevens bijhouden over coronapatiënten op de IC, waren op 29 juli vorig jaar voor het laatst geen nieuwe opnames op de ic’s. Dat is vandaag elf maanden geleden.

De verpleegafdelingen namen in totaal 12 nieuwe mensen op vanwege Covid-19. In de afgelopen week zijn 113 nieuwe coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen. Ook dat is het laagste aantal in de LCPS-gegevens. Ter vergelijking: ongeveer een maand geleden waren er zo’n 113 nieuwe opnames per dag. Nu is dat aantal dus in een gehele week opgenomen.

Twee à drie coronapatiënten per ziekenhuis

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalde met 22 naar 309. Dat is het laagste aantal sinds half september. Het gemiddelde ziekenhuis behandelt nog twee tot drie mensen vanwege corona. Dat aantal is niet gelijkmatig verdeeld. Veel ziekenhuizen hebben hun corona-afdeling kunnen opdoeken.

Op de verpleegafdelingen liggen nu nog 182 coronapatiënten, zeven minder dan op maandag. Het aantal patiënten op de intensive cares daalde met vijftien naar 127. Het aantal nieuwe patiënten dat met Covid-19 in het ziekenhuis moest worden opgenomen is gedaald met meer dan de helft (52 procent). Op de ic werden 48 procent minder nieuwe Covid-19 patiënten opgenomen dan een week eerder.

Door de leegloop krijgen ziekenhuizen steeds meer ruimte om patiënten met andere aandoeningen te behandelen. Op de intensive cares liggen momenteel 577 ‘non-Covid-patiënten’, 61 meer dan op maandag.

Langzamer naar beneden

Het besmettingscijfer ging in de afgelopen week wel iets langzamer naar beneden dan in de weken daarvoor. In totaal testten 4208 mensen positief, 26 procent minder dan een week eerder, zo blijkt uit de weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een week eerder bedroeg de afname in het aantal positieve testen 36 procent, weer een week daarvoor 38 procent. Het aantal nieuwe gevallen daalde van 34 naar 25 per 100.000 inwoners.

Uit de laatste cijfers blijkt dat nog maar 3,2 procent van de coronatesten die mensen bij de GGD lieten afnemen positief uitviel. Dat was een week eerder 4,3 procent. Het aantal ziekenhuisopnames halveerde, tot 82 in een hele week. Van deze patiënten waren er 17 zo ziek na een corona-infectie dat ze op de intensive care belandden.

Volgens berekeningen van het RIVM ligt het reproductiegetal op 0,76. Dat is nog iets lager dan vrijdag, toen het op 0,79 stond. Het cijfer maakt nog eens extra duidelijk dat de pandemie aan het uitdoven is. Iedere 100 mensen die het virus oplopen besmetten gemiddeld 76 anderen. Overigens kijkt het RIVM twee weken terug in de tijd om het reproductiegetal te bepalen.

Momenteel zijn nog ruim 17.000 mensen die het virus bij zich dragen, besmettelijk voor anderen, schat het RIVM in. De bandbreedte van die schatting is wel vrij groot: het zijn er volgens het instituut in elk geval tussen de 10.338 en 24.811.

Vijftien sterfgevallen

Het RIVM noteerde afgelopen week 15 aan corona gerelateerde sterfgevallen, tegen 17 in de week daarvoor.

