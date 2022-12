Veel feestvierders in grote steden na voetbalwinst Marokko: vuurwerk, fakkels en getoeter

In de grote steden wordt feestgevierd om de overwinning van Marokko op Canada (2-1) bij het WK voetbal te vieren. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden mensen op de been en ook in Amsterdam-West vieren Marokko-supporters op en rond het Mercatorplein de overwinning, vooral door de toeter van hun auto’s en scooters te laten horen. In Rotterdam gebeurt hetzelfde op het Kruisplein in het centrum van de havenstad.

In de Schilderswijk wordt vooral feestgevierd bij de Stortenbekerstraat, een zijstraat van de Vaillantlaan. Dat is een belangrijke verkeersader in de wijk. Daar blokkeren ook toeterende auto’s de kruising. Er wordt ook siervuurwerk afgeschoten en met fakkels gezwaaid. In de wijk lopen ook veel zogeheten buurtvaders om de rust te bewaren en het verkeer in goede banen te leiden.

Marokko won vandaag met 2-1 van Canada in Qatar en heeft zich geplaats voor de volgende ronde van het WK voetbal.

Tekst gaat door onder de tweet..

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op en rond het Amsterdamse Mercatorplein hangt een feestelijke sfeer en is vooral enorm veel getoeter te horen. Er is veel politie te zien. Eerder liet de Amsterdamse politie weten dat er zichtbare en onzichtbare maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat er opnieuw rellen ontstaan na een WK-wedstrijd van Marokko. Burgemeester Femke Halsema maakte eerder bekend dat het Mercatorplein, Plein ‘40-’45 en een deel van de Burgemeester de Vlugtlaan zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied, zodat de politie meer bevoegdheden heeft om op te treden.

Tekst gaat door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In Rotterdam hebben honderden feestgangers zich verzameld op het Kruisplein in het centrum van de stad. Er wordt gezongen, gedanst, en gefeest. Ook klinken er keiharde knallen van vuurwerk en lopen mensen rond met fakkels. Anders dan afgelopen zondag is de sfeer in de stad volgens de politie desondanks gemoedelijk. ,,Laten we hopen dat het zo blijft”, aldus een woordvoerder.

Tekst gaat door onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lees ook: Marokko plaatst zich voor het eerst in 36 jaar voor achtste finales WK.

Ongeregeldheden

Afgelopen zondag sloegen feestjes na de overwinning van Marokko om in ongeregeldheden in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Ook in Brussel en Antwerpen ging het mis. Meerdere relschoppers werden gearresteerd.

Bij het Mercatorplein en op Plein ‘40-’45 in Nieuw-West werd onder meer een auto in brand gestoken en vernielden mensen verkeersborden en ruiten. In de Schilderswijk gooiden mensen uit de menigte met zwaar vuurwerk en trokken ze auto’s van voorbijgangers open. Buurtvaders wisten de boel te sussen. In Rotterdam raakten twee agenten gewond.

Volledig scherm Een politiebus in Den Haag tussen voetbalsupporters van Marokko. © ANP