Veel dikke Nederlanders omarmen hun extra kilo's

Dat blijkt uit nieuwe cijfers over de periode 2015 tot en met 2017 die het CBS vandaag publiceert. Gemiddeld genomen is 65 procent van alle Nederlanders boven de 18 jaar tevreden met het gewicht dat de weegschaal aangeeft. Mannen blijken vaker tevreden dan vrouwen (70 tegen 60 procent).

Mensen met een normaal gewicht (dat past bij hun lengte en leeftijd) is het vaakst in zijn sas met hun gewicht: 84 procent geeft aan tevreden te zijn en nog eens 12 procent is niet uitgesproken tevreden of ontevreden. Slechts 4 procent van deze groep wordt desondanks niet vrolijk als hij of zij op de weegschaal gaat staan.

Mensen met ondergewicht zijn vaker ontevreden dan gemiddeld: 19 procent geeft aan niet blij te zijn tegenover het gemiddelde van 12 procent bij de totale bevolking. Toch zijn ze over het algemeen toch nog net iets blijer dan mensen met overgewicht.