Veel buitenlandse euthanasieaanvragen na dood Noa (17)

De Levenseindekliniek in Den Haag is de afgelopen dagen overspoeld met buitenlandse verzoeken om hulp bij euthanasie. Aanleiding is de internationale media-aandacht rond het verhaal van Noa Pothoven (17) uit Arnhem. Noa overleed op 2 juni. Niet door euthanasie, maar dat denkt de wereld wel.

Noa schreef een boek over haar verlangen naar de dood nadat ze als jong meisje was aangerand en verkracht. Ze leed jarenlang aan posttraumatische stressstoornis, depressies en anorexia. Ondanks haar psychische problemen probeerde ze te overleven, maar dat ging niet meer. Ze vroeg de Levenseindekliniek om hulp, maar die wees haar af vanwege haar leeftijd. Het meisje overleed vorig weekend nadat ze was gestopt met eten en drinken.

Bij leven haalde Noa met haar trieste verhaal, december vorig jaar in De Gelderlander, al de internationale pers. Nu het gezin daadwerkelijk afscheid van haar heeft genomen, reizen buitenlandse media naar Arnhem. Op zoek naar achtergrondverhalen. Journalisten van toonaangevende media zoals The New York Times en BBC News meldden dat er sprake was van actieve euthanasie.

Sindsdien wordt de kliniek platgebeld, zowel door journalisten als mensen met een verzoek om euthanasie. ,,We ontvingen telefoontjes en mails van bijna honderd journalisten. Bizar!” vertelt een woordvoerster van de kliniek. Vrienden en familie van Noa brachten naar buiten dat de kliniek niets met haar overlijden te maken had en vertelden de werkelijke toedracht. Maar dat veranderde niets.

Euthanasietoerisme

Tussen woensdagavond en vrijdagmiddag kreeg de kliniek 41 verzoeken binnen, zelfs uit landen als India en Guatemala, zegt een woordvoerster. Normaal zijn het er een of twee per week. Het betekent veel extra werk voor de kliniek. Alle vragers krijgen een antwoord met ,,een uitgebreide lijst met voorwaarden waar je aan moet voldoen voordat de aanvraag überhaupt in behandeling wordt genomen. In de praktijk gebeurt dat zelden”, zegt ze. Tegelijk ,,willen we mensen geen valse hoop geven: onze focus is Nederland. Op euthanasietoerisme zitten we zeker niet te wachten.”

De familie van Noa heeft besloten op geen enkel buitenlands interviewverzoek in te gaan en wil radiostilte om het verdriet om Noa's overlijden te kunnen verwerken.