Veehouder Willeam ontwijkt politie via het strand: ‘Knalhard door het mulle zand. Ge-wel-dig!’

‘Wel 800 tractoren op het veld’

Ook Arjan Bonthuis, woordvoerder namens een groep boeren uit Oost-Nederland is op het Malieveld. ,,Het is gigantisch druk. Ik denk dat er wel 800 tractoren staan. Idioot veel.’’



De stemming is volgens Bonthuis ‘heel goed’. ,,We voelen ons enorm gesteund. Ook door niet-boeren. Er zijn al een hoop kippenvelmomenten geweest.’’



Van ongeregeldheden is nauwelijks sprake, zegt Arjan. ,,Ja, in het begin zijn hekken omver gereden. Maar verder niets. Ik moet ook zeggen dat de politie alles uitstekend begeleidt. Daar zijn we enthousiast over.’’



Of de demonstratie ook daadwerkelijk nut heeft? ,,Dat moeten we afwachten. Maar we zijn in ieder geval niet onopgemerkt gebleven. Het vervolg is aan de politiek.’’