Veearts waarschuwt voor eikelvergiftiging bij dieren

Giftige planten

Behalve eikels, kunnen door de extreme omstandigheden ook varens of vingerhoedskruid op het menu van de dieren staan. Dat zijn planten die ze onder gewone omstandigheden niet eten. Maar ook die zijn giftig, waarschuwt de veearts. Hij zegt dat boeren over het algemeen de gevaren van de eikelvergiftiging wel kennen. Maar mensen die hobbymatig paarden, schapen of geiten houden vaak niet en bovendien herkennen zij de signalen van de dodelijke ziekte ook minder snel. Vooral schapen en geiten zijn dol op eikels. Runderen en paarden minder, maar bij voedselschaarste zetten ook zij hun tanden erin. Veldhuis: „Eikelvergiftiging is te herkennen aan versuft gedrag en weinig activiteit.”

Waarschuwing

De Gezondheidsdienst voor Dieren waarschuwde vorige week al voor het risico op eikelvergiftiging. Volgens de dienst is de vergiftiging te herkennen doordat de dieren zich afzonderen en onvoldoende gaan eten. Een verlaagde temperatuur, versnelde ademhaling, buikpijn, diarree en uiteindelijk de dood kunnen gevolgen zijn van de inname van tannine.



De stof tannine is de veroorzaker van eikelvergiftiging, als gevolg waarvan de dieren schade aan de bloedvaten, nierschade en leverproblemen oplopen. Deze stof is in de hoogste hoeveelheid terug te vinden in onrijpe, groene eikels en groene eikenbladeren. Ook bruine eikels vormen een risico, wanneer er veel van wordt ingenomen.



Als het dier toch gegeten heeft van de giftige plant of plantendelen, dan is de behandeling volgens De Gezondheidsdienst niet eenvoudig en ook nog eens ingrijpend. Hoe ziek het dier is kan worden bepaald aan de hand van bloedonderzoek.