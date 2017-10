Vechtende supporters verpesten amateurwedstrijd in Capelle

De aanleiding van de knokpartij zou echter weinig te maken hebben gehad met deze rode kaart. Volgens een speler van Magreb’90 liet een supporter van Capelle zich racistisch uit over enkele ploeggenoten van hem. Vervolgens zou een meegereisde supporter uit Utrecht hierop agressief hebben gereageerd.



Zelfs toen de politiewagens het terrein op reden, ging het gevecht nog even door. De supporter van Magreb'90 dook bovenop zijn rivaal. Agenten beantwoordden die actie door bovenop hém te springen en hem in bedwang te houden. Sommige supporters werden gedwongen de club te verlaten.



De scheidsrechter en beide clubs waren toen de situatie wel zat. Na overleg hebben zij de wedstrijd definitief gestaakt. ,,Dit was de juiste beslissing, anders loopt het vervolgens nog erger uit de hand. Maar dit is echt bizar, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het moge duidelijk zijn dat dit niet thuishoort op de voetbalvelden”, aldus trainer Van Loon.



Vice-voorzitter Erick Raghosing van Magreb'90 vult aan: ,,Dit is een slechte zaak voor iedereen. Ik kon zelf niet goed beoordelen wat er is gebeurd, maar we zullen dit verhaal van beide kanten helder moeten krijgen."