Vattenfall en Eneco leggen geen warmtenetten aan als overheid de baas wordt

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) komt vrijdag met het voorstel om te zorgen dat de overheid een meerderheidsbelang krijgt in de warmtenetten. Zijn idee is dat er lokale energiebedrijven worden opgericht waar de overheid voor verantwoordelijk is, maar commerciële bedrijven ook in deelnemen.

Eneco en Vattenfall passen ervoor, laten ze gelijktijdig weten, om wel de bedrijfsrisico's te lopen zonder dat ze zeggenschap hebben. Vattenfall zegt geen nieuwe warmtenetten meer aan te leggen en ook geen uitbreidingen meer te doen. Eneco noemt het ‘bedrijfseconomisch onverantwoord’ om tientallen miljoenen euro's in een warmtenet te steken waarover het bedrijf niets heeft te zeggen. ,,Het risico is te groot om projecten met een inves­teringshorizon van 20 tot 40 jaar bloot te stellen aan de onvoor­spel­bare dyna­miek van de lokale politiek.’’

Jetten wil dat de overheid de zeggenschap krijgt over de warmtenetten. Zoals ook bijvoorbeeld het elektriciteitsnetwerk en het spoornetwerk in handen van de overheid is. Volgens de energiebedrijven lopen gemeenten hiermee enorme financiële risico's én vertraagt het de energietransitie.

Onteigend

,,Het kabinet wil besluiten tot verplicht publiek eigendom van nieuwe warmtenetten. Ook worden, op termijn, private eigenaren van bestaande warmtenetten onteigend. Deze ongekende keuzes leiden tot investeringsonzekerheid voor lopende projecten, jaren vertraging van de warmtetransitie en grotere afhankelijkheid van aardgas,’’ laat Eneco weten. 90 procent van alle investeringen worden gedaan door private partijen, stelt het bedrijf. Gemeenten gaan enorme risico's lopen als ze dat zelf moeten doen. En de warmte wordt er echt niet goedkoper door.

De warmtenetten zijn van groot belang voor de energietransitie. Deze moderne stadsverwarming wordt gezien als dé oplossing voor steden en wijken waar huizen dicht op elkaar staan.

De onzekerheid over warmtenetten maakt het moeilijker om uiterlijk in 2050 alle woningen van het gas af te hebben, waarschuwen energiebedrijven. ,,Gemeenten werken meestal met een termijn van maar vier jaar, terwijl wij voor investeringen in warmtenetten werken met periodes van twintig tot dertig jaar”, laat een woordvoerder voor Vattenfall weten. ,,2050 klinkt heel ver weg, maar we moeten nu al stappen zetten.”

Weinig indruk

De waarschuwing van de energiebedrijven dat ze straks geen reden meer hebben om zich met warmtenetten bezig te houden, lijkt binnen het ministerie weinig indruk te maken. Als de nieuwe regels straks een voldongen feit zijn, is de hoop dat zij alsnog zullen instappen in die lokale bedrijven en hun expertise en personeel daarvoor inzetten.

Kijk onze video's over de energiecrisis in onderstaande playlist: