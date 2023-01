Vastgoedondernemer emotioneel bij zaak-De Mos: ‘Ik ben niet slecht, er klopt niets van!’

Na het bespreken van de banden tussen Haags politicus Richard de Mos en de gebroeders Akyol schijnt de rechtbank vandaag zijn licht op de connectie tussen de partij en drie vastgoedondernemers, volgens het OM een criminele samenzwering.

Eén van de vastgoedverdachten is oud-Idols-jurylid Edwin Janssen, projectontwikkelaar in Den Haag en sympathisant van De Mos. Het OM beschouwt ook hem als deelnemer van een criminele organisatie. E-mails van onder meer Janssen -waarin hij pronkt dat ze als projectontwikkelaars ‘dichtbij het vuur zitten’ zonder ‘zichtbaar gelieerd te zijn aan de partij’ en Groep de Mos hebben ‘groot gemaakt’ - vormen een belangrijk puzzelstukje voor het OM.

Janssen noemt één van de mails nu een ‘schuldgevoelmail’ aan zijn compagnon. ,,Ik schrijf dan om te laten zien: ik doe dit niet alleen als hobby voor mezelf, ik doe het ook voor ons bedrijf, ons netwerk.” Destijds was de oud-manager van Anouk ziek en de politiek vormde en welkome uitlaatklep: ,,Groep de Mos was mijn hobby, ik moest een hobby zoeken van mijn coach.”

Janssen breekt in de rechtszaal van Rotterdam als hij vertelt over die periode en de volgens het OM belastende e-mail. Hij is ook niet uitgebreid gehoord vooraf door het OM, tot zijn grote frustratie. ,,Ik had wel twintig keer naar het OM willen rijden: jullie zitten fout! Tuurlijk word ik nu boos, emotioneel. Ik ben kapotgemaakt, het is zo oneerlijk, er klopt niets van! Zo ben ik helemaal niet! Wat het OM als een mailtje over een crimineel plan ziet is ‘n schuldgevoelmail. Ik denk ook als ik het teruglees: jezus, wat schrijf ik eigenlijk?!”

Als Janssen huilt, breken ook De Mos en medeverdachte Guernaoui. Verdachte en partijsponsor Dennis Buis nam aan het begin van de zitting donderdag als eerste het woord. In een minutenlange monoloog vertelt de pandjesbaas dat zijn leven ‘gesloopt en geruïneerd’ is: ,,Ik voel me slachtoffer, ik ben gesloopt op basis van speculatie en vermoedens. M’n eerder smetteloze reputatie is aan barrels geslagen, ik word als veelpleger neergezet, lid van een duistere criminele organisatie.”

Tijdens het lezen wordt ook Buis emotioneel. ,,Ik heb niets verkeerd gedaan, toen niet, nooit, en ik ben er oprecht van overtuigd. Ik heb nimmer, nooit, aan ‘voor-wat-hoort-wat’ gedaan.” Buis doneerde voor 75.000 euro in de partijkas van De Mos, justitie turft voor 50.000 euro aan steekpenningen.

Bij de vastgoedconnectie gaat het behalve Buis en Janssen nog om verdachte Michel Zaadhof. Die is vandaag niet aanwezig. Zaadhof en Janssen hebben de politieke partij geholpen met een website en het maken van een tv-commercial. Alle drie de vastgoedverdachten worden verdacht van omkoping en deelname aan een criminele organisatie. Buis zou ook nog bevoordeeld zijn bij een Haagse vastgoeddeal.

Daar is nog niks mis mee. Maar volgens het OM kregen de vastgoedmannen er voordeeltjes voor terug. En invloed op het gemeentebeleid, zoals de voor de vastgoedwereld profijtelijke erfpachtkorting. Dat kon, omdat twee van hen meeschreven aan het verkiezingsprogramma, meedachten met de coalitieafspraken voor het nieuwe stadsbestuur en meekeken, toen het erfpachtplan in beleid moest worden omgezet. Ook de lobby voor winkelcentrum Leyweg, een pand voor de Haagse band Di-Rect en de deal rond een parkeergarage zouden volgen Justitie niet in de haak zijn.

Niet bevoordeeld

Richard de Mos is er niet van onder de indruk. Dat hij met partijsponsor Buis op diens schip mee mocht varen op het IJsselmeer - privécadeaus volgens het OM - is ook niet vreemd: ,,Je bent 24 uur per dag wethouder zeggen ze, maar het was zomerreces, ik ben niet met de dienstauto gebracht. En ja, we zijn gaan lunchen toen. Ik zei nog: moet ik lappen? Dat hoefde niet.”

En het erfpachtplan dat van de vastgoedconnectie kwam, is met meer mensen en groepen besproken en komt ten goede aan de hele sector, stelt De Mos. Er is geen sprake van dat de wethouders van Groep de Mos juist deze drie ondernemers zouden hebben bevoordeeld, zegt de corruptieverdachte: ,,We hebben nooit iets gedaan tegen betaling, we keken altijd: wat is generiek goed voor de stad?”

Dachten deze partijvrienden en vastgoedmannen er ook zo over? Uit het dossier blijkt dat de ondernemers het in interne correspondentie dus ‘goud’ noemen dat ze zo dicht bij het vuur zitten zonder zichtbaar gelieerd te zijn aan de partij. En dat ze ‘direct profijt’ hebben als het bijvoorbeeld lukt om het plan voor de erfpachtkorting erdoorheen te krijgen, zo onthulde het AD vrijdag al.

Ook andere tekstuitwisselingen zijn onthullend: ‘We hebben ze toch niet voor niets groot gemaakt’, schrijft een van de verdachte vastgoedmannen. Waarop zijn compagnon en medeverdachte Edwin Jansen meldt: ‘Precies, uitmelken die posities, tot het bot’.

