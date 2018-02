Vandalen moeten omgegooide wc zelf weer oprapen; politie stond ernaast

Laatste wens verdronken man komt uit: doel in­za­me­lings­ac­tie behaald

21:18 De laatste wens van Nixon Kareth, een 23-jarige man uit Boekel die eerder deze maand verdronk in de Dommel in Eindhoven, kan uitkomen. Kareth wilde terug naar West-Papoea. Zijn vrienden en familieleden startten ze een inzamelingsactie om geld bij elkaar te sprokkelen, waarvan het doel is behaald.