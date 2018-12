Vandalen die Twentse kerstboom omzaagden, melden zich

‘Tonnen zorggeld besteed aan borstver­gro­ting, casino en luxe’

20:17 Bij het in opspraak geraakte zorgbureau Victorie in Almelo is voor tonnen aan subsidies verdwenen. De directeur zou het geld hebben gebruikt om cliënten te fêteren met luxegoederen en zelfs met een borstvergroting. De vrouw bezocht ook honderden keren een casino en gokte mogelijk met zorggeld.