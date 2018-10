Vandaag wéér warmterecord gebroken: 25,7 in Gilze-Rijen. En nog is het niet op

GILZE-RIJEN - Vanmiddag is het in Brabant weer zomers warm geworden. In Gilze-Rijen is het kwik inmiddels gestegen tot 25,7 graden en daarmee is het volgende warmterecord een feit.

Het is daarmee de warmste 16 oktober sinds de metingen begonnen. Nog nooit werd op 16 oktober ergens in het land een dergelijke temperatuur op een officieel meetpunt gemeten. Het oude record is niet eens van zo lang geleden. Vorig jaar werd het zowel in Eindhoven als op vliegveld Beek in Limburg 25,5 graden.

Ook morgen wordt het een mooie dag, maar daarna gaat de temperatuur toch echt langzaam dalen. De draaiende wind is daar de oorzaak van. Het dalen van de temperatuur gaat stap voor stap, vertelt Michiel Severin van Weerplaza. ,,Met het weer is donderdag en vrijdag niks mis, alleen moeten we qua temperatuur wat inleveren. Beiden dagen zijn nog steeds mooi."

Records

Volgens Severin is het weer wel bijzonder. ,,Records zoals dit verwacht je nooit, zeker niet zo veel records achter elkaar, en zo laat in het jaar."

Het zuiden van het land, waar het op dit moment herfstvakantie is, heeft geluk met het weer. ,,Volgende week, als ze in het midden en noorden herfstvakantie hebben, wordt het weer minder. We krijgen wisselvallige periodes, vanaf maandag gaat het bijna dagelijks regenen. Het wordt een échte herfstweek."