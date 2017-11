Vandaag, voor de zoveelste keer, de drukste ochtendspits van het jaar

VideoEr lijkt geen eind aan de reeks van drukke ochtendspitsen te komen. Vanochtend is het record van 2017 alwéér gebroken. Met ruim 430 kilometer file is het record van gisteren (392 kilometer) gesneuveld.

Dat betekent dat automobilisten opnieuw in de drukste ochtendspits van het jaar rijden, ondanks het feit dat er vandaag minder regen valt dan gisteren. Volgens verkeersdienst VID is de voornaamste oorzaak vooral het hoge verkeersaanbod. De dinsdag is één van de drukste dagen van de week, en in combinatie met het beetje regen dat er valt zorgt dat al vroeg in de ochtend voor lange files.

De snelwegen in de hele Randstad en midden-Nederland staan nagenoeg helemaal vast. Ook in Noord-Brabant, bij Eindhoven en Tilburg, is het druk.

Ook de A4, van Amsterdam naar Rotterdam, staat in beide richtingen helemaal vast. Op de A27 en de A2 vanuit het zuiden naar het noorden staan files van vijftien tot twintig kilometer. Op de snelwegen in het midden van Nederland is een aantal ongelukken gebeurd.

Langzaam nemen de files nu iets af, maar heel erg merkbaar is dat nog niet, meldt de VID.

Druk

November is sowieso de drukste tijd van het jaar op de weg. Veel mensen nemen vlak voor de feestdagen geen vakantiedagen meer op, wat betekent dat een hoog percentage van de forenzen onderweg is. Ook het weer speelt een flinke rol.