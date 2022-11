Vandaag uitspraak, kan de rechter dan zeggen wie Carlo Heuvelman heeft doodgeschopt?

Politie vermoedt gezinsdra­ma in Cuijk; twee doden (73 en 75) door geweld

CUIJK - Een ouder stel is woensdagavond om het leven gekomen in hun woning aan het Korhoenderveld in Cuijk. De politie heeft de volgende dag bekend gemaakt dat er geen aanwijzingen zijn dat een ‘derde partij’ bij hun dood betrokken is.

17 november